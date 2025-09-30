Sumud Filosu'ndan tahliye edilen aktivistler Muğla'da misafir edildi

GAZZE'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nda olumsuz hava şartları nedeniyle Muğla'nın Marmaris Limanı'na tahliye edilen 4 aktivist, Kaymakam Nurullah Kaya tarafından karşılanarak ilçede misafir edildi.

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı. Bu süreçte 2'si Fransa, 2'si Malezya vatandaşı olmak üzere 4 aktivist, tahliye talebinde bulundu. Aktivistler, Türk yetkililer tarafından güvenli şekilde Marmaris Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na intikal ettirilen aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri sorunsuz tamamlandı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya limanda karşıladığı aktivistleri ilçede misafir etti. Kaya, "Kardeşlerimiz çıktıkları yolda fiziken devam edemese de gönüllerinin Gazze'ye yol alan arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyoruz" dedi.