Bodrum'da işitme engelliler ve aileleri bir araya geldi

Marmara İşitme Engelliler Derneği Kurucu Başkanı Şebnem Şen, yaptığı açıklamada, sosyal sorumlulukta kendilerine ve Bodrum Sessiz Kafe'ye her şekilde destek veren otel yetkililerine teşekkür etti.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte işitme engelli bireyler ve aile yakınları tatil yapma olanağı yakaladı.

23-29 Eylül'de kutlanan gün kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok işitme engelli ilçede bir araya geldi.

