        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Şaban Ataş cinayetinde sanıkların cezaları belli oldu

        MUĞLA'nınSeydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra cansız bedeni bulunan Şaban Ataş (52) cinayetine ilişkin davada karar çıktı.

        Giriş: 30.09.2025 - 14:21 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:21
        Şaban Ataş cinayetinde sanıkların cezaları belli oldu
        MUĞLA'nınSeydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra cansız bedeni bulunan Şaban Ataş (52) cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut (44) ile Burhanettin Öztürk (46) ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ataş'ın annesi Durkadın Karabulut (85) ile oğlu Mert Ataş da (23) 4'er yıl hapse mahkum edildi.

        Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart 2024 tarihinde kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığıEmine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

        'İPLE BOĞDU'

        Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi. Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın 56 gün sonra bulunan cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Ataş'a ait 36 bin TL'yi de kendi hesaplarına geçirdikleri belirlendi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş ve M.A., Seydikemer'deki annesi Durkadın Karabulut, gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı, Durkadın Karabulut ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

        Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve Durkadın Karabulut hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un 'Hırsızlık' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Davanın 8 Eylül'de Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmasında; savcı, mütalaasını verip, tüm sanıklar için 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ceza talep etti.

        SANIKLARA CEZA YAĞDI

        Davanın karar duruşması dün görüldü. Tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Durkadın Karabulut ile taraf avukatları, duruşma salonundaki yerlerini aldı. Emine Karabulut, cinayeti Burhanettin Öztürk'ün işlediğini ve tehdit altında kaldığını söyledi. Burhanettin Öztürk ise suçlamaları reddedip, "Cinayetle alakam yok" dedi. Mert Ataş ise sadece cesedi taşıma eyleminde bulunduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, deliller ve beyanlar ışığında Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Heyet ayrıca 2 sanığı 'Hırsızlık' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti. Mert Ataş ile Durkadın Karabulut da suç delillerini gizlemekten 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

