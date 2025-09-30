Bodrum Altın Mozole ödülleri sahiplerini buldu

BODRUM Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Bodrum’un kültürel mirasına, sanatına, gastronomisine ve turizmine katkı sunan isimleri onurlandırmayı amaçlayan Bodrum Altın Mozole (BAM) ödülleri törenle sahiplerini buldu.

BOTAV tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen BAM ödülleri törenle sahiplerini buldu. Bodrum’un sanatçılarını, zanaatkarlarını ve üretime katkı sağlayan isimlerini bir araya getiren ödül töreninde, Türkiye’nin alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bodrum’un değerlerini koruyan, sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı merkezine alan kişi, kurum ve projeler ödüllendirildi. Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Mandalinci, kurum amirleri, STK temsilcileri, turizmciler, işletme sahipleri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Törende, kültür ve sanat, konaklama, gastronomi, denizcilik, doğa ve sürdürülebilirlik, eğlence olmak üzere 7 ana kategoride ödüller sahiplerini buldu. Törende ayrıca ünlü ressam Devrim Erbil’e ödül verilirken, Bodrum’un marka değerine uzun yıllardır katkı sağlayan 10 isim ve işletmeye onur ödülü takdim edildi.