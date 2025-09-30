Bodrum FK'da Burhan Eşer rüzgarı

1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek 8'inci hafta sonunda bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer camianın büyük takdirini topladı. Yıllardır Bodrum FK kulübüne çeşitli görevlerde hizmet eden Eşer, ilk olarak 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak yeşil-beyazlı formayı giydi. O sezon 2'nci Lig'de mücadele eden Bodrum FK'da görev yapan Eşer, futbolcu olarak Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Bodrum FK'da 37 maça çıkan Burhan Eşer takıma 8 gol katkısı sağlayarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu ve takım tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdırdı.

Futbolculuk kariyerini 2022-2023 sezonunda Isparta 32 Spor'da noktalayan Burhan Eşer bu kez Bodrum FK'ya yardımcı antrenör olarak döndü. 1 Temmuz 2023 tarihinde Bodrum FK'nın o dönemki teknik patronu İsmet Taşdemır'in yardımcısı olarak göreve başlayan Burhan Eşer, daha sonra Volkan Demirel ve Jose Morais'le de çalıştı. Antrenör olarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı İsmet Taşdemir'le 50, Morais'le 17, Demirel'le ise 13 maça çıkan 40 yaşındaki teknik adam, bu sezon başında ise Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik patronu oldu.