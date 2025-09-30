Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'da Burhan Eşer rüzgarı

        1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek 8'inci hafta sonunda bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer camianın büyük takdirini topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:12 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'da Burhan Eşer rüzgarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek 8'inci hafta sonunda bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer camianın büyük takdirini topladı. Yıllardır Bodrum FK kulübüne çeşitli görevlerde hizmet eden Eşer, ilk olarak 2021-2022 sezonunda futbolcu olarak yeşil-beyazlı formayı giydi. O sezon 2'nci Lig'de mücadele eden Bodrum FK'da görev yapan Eşer, futbolcu olarak Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Bodrum FK'da 37 maça çıkan Burhan Eşer takıma 8 gol katkısı sağlayarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu ve takım tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdırdı.

        Futbolculuk kariyerini 2022-2023 sezonunda Isparta 32 Spor'da noktalayan Burhan Eşer bu kez Bodrum FK'ya yardımcı antrenör olarak döndü. 1 Temmuz 2023 tarihinde Bodrum FK'nın o dönemki teknik patronu İsmet Taşdemır'in yardımcısı olarak göreve başlayan Burhan Eşer, daha sonra Volkan Demirel ve Jose Morais'le de çalıştı. Antrenör olarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı İsmet Taşdemir'le 50, Morais'le 17, Demirel'le ise 13 maça çıkan 40 yaşındaki teknik adam, bu sezon başında ise Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik patronu oldu.

        HEDEF YENİDEN SÜPER LİG

        Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevi yapan Burhan Eşer, takımıyla 2025-2026 sezonuna beraberliklerle başladı. Bodrum FK ilk 2 maçını 1-1 berabere bitirirken ardından yükselişe geçti. Eşer yönetiminde üst üste galibiyetler almaya başlayan takım toplamda 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlikle 17 puan topladı ve zirveye kuruldu. Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'den 1 senede düşen, kadrosunu büyük oranda koruyup 1'inci Lig'de yoluna aynı takımla devam eden Ege ekibi şu ana kadar gösterdiği performansla yeniden devler arenasına dönmek adına çok olumlu sinyaller verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Muğla'da MHP heyetinden "Ahilik Haftası"nda esnafa siftah desteği
        Muğla'da MHP heyetinden "Ahilik Haftası"nda esnafa siftah desteği
        Muğla'da kış spor kursları başlıyor
        Muğla'da kış spor kursları başlıyor
        Muğla'da İtfaiye Haftası'nda çocuklara farkındalık eğitimi verildi
        Muğla'da İtfaiye Haftası'nda çocuklara farkındalık eğitimi verildi
        Sumud Filosu'ndan olumsuz hava şartları nedeniyle 4 aktivist tahliye edildi
        Sumud Filosu'ndan olumsuz hava şartları nedeniyle 4 aktivist tahliye edildi
        Fethiye'de sağanak yabancı bir turistin eğlencesi oldu
        Fethiye'de sağanak yabancı bir turistin eğlencesi oldu
        Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı