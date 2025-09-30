Muğla'da MHP heyetinden "Ahilik Haftası"nda esnafa siftah desteği

MHP Muğla İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları, "Ahilik Haftası" kapsamında esnafa destek vermek amacıyla "siftah parası" kampanyası başlattı.

İl Başkanı Burak Demirel, yaptığı açıklamada, ahiliğin yüzyıllardır süregelen geleneğini yaşatmak ve esnafa destek olmak amacıyla teşkilatlarla birlikte kampanyayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu tür uygulamaların, hem esnafın moralini yükseltmek hem de toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü canlı tutmak açısından önem taşıdığına aktaran Demirel, "Etkinlik kapsamında, il ve ilçe merkezlerindeki birçok esnafımızı ziyaret ettik. Küçük işletmelere kültürel mirasımızın bir geleneği olan 'siftah parası' ile destek sağlamaya çalıştık. Bu vesilesiyle hem esnafın yanında olmayı hem de il genelinde sosyal dayanışmayı teşvik etmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Demirel, toplumsal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinliklerle esnaf ve vatandaşla bağlarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.