Muğla'da kış spor kursları başlıyor

Muğla'da, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimine katkı sunmak amacıyla ücretsiz kış spor kursları düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çocukların soğuk havalarda eve kapanmadan, enerjilerini doğru şekilde kullanarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen kursların, aynı zamanda dostluk, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri de pekiştireceği belirtildi.

Açıklamada, 2013-2019 doğumlu çocukların katılabileceği kurslarda tenis, satranç, voleybol, masa tenisi, tekvando, atletizm ve hemsball branşlarında eğitim verileceği, kursların 6 Ekim'de başlayacağı kaydedildi.

Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda gerçekleşecek kurslarla çocukların hem spor yapmaları hem de sosyal becerilerini geliştirmelerinin hedeflendiğine dikkati çekilen açıklamada, kurslarla birlikte çocukların kış aylarını sağlıklı, aktif ve verimli geçirmesi amaçlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporun yalnızca yaz aylarında değil yılın her döneminde hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın kış aylarında da spordan kopmaması, sağlıklı bir gelişim için çok önemlidir. Bu kurslarla onların hem fiziksel hem de sosyal açıdan güçlenmesini, özgüvenlerinin artmasını hedefliyoruz. Sporla büyüyen çocukların geleceğe daha umutla bakacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.