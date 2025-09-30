Bodrum'da 24 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Eylül’de saat 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurarak içerisindeki 5’i çocuk olmak üzere 24 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.