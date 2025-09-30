Muğla'da kaybolan kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin yargılanan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar ay, diğer 2 sanık ise 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Emine K, Burhanettin Ö. ve Mert A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tanığın dinlenmesinin ardından sanıklara son sözleri soruldu.
Mahkeme heyeti sanıklardan Emine K. ve Burhanettin Ö'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hırsızlık" suçundan da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Sanıklar Mert A. ile Durkadın K. ise "suç delillerini gizlemek"ten 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Olay
Seydikemer'de kaybolan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde Şaban A'nın cesedi bulunmuştu.
Olayla ilgili Şaban A'nın eski eşi Emine K. ile oğulları Mert ve Mehmet A, arkadaşı Burhanettin Ö. ve eski kayınvalidesi Durkadın K. gözaltına alınmıştı.
Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö, 17 Mayıs'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Durkadın K. ile Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Emine K, Mert A, Burhanettin Ö. ve Durkadın K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
