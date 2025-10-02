Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kış mevsiminde yağışlardan kaynaklanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan planlı dere temizlik çalışmalarına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:13 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:13
        Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde dere temizlik çalışmaları sürüyor
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, kış aylarındaki yoğun yağışın sebep olabileceği olumsuz durumları engellemek amacıyla il genelinde planlı bir şekilde dere temizlik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Ula Kızılağaç ve Menteşe Gülağzı mahallelerinin yanı sıra Yerkesik Mahallesi'nde de dere temizlik çalışmaları yürüttü.

        MUSKİ Genel Müdürlüğü Ula Akyaka Yağmur Suyu ve Kanalizasyon ekipler sorumlusu Hasan İhsan Köylü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti.

        Yağmur kaynaklı sel baskını ve taşkınlardan dolayı vatandaşların zarar görmesini istemediklerini belirten Köylü, şu ifadeleri kullandı:

        "Mevsimsel zararın en aza indirilebilmesi için bütün bölgelerimizde dere temizliği yapıyoruz. Bu kapsamda Yerkesik Mahallesi'nde 5,5 kilometre olarak planlanan dere temizliğinin ilk etabında 3 kilometresi tamamlanmış durumda. Periyodik olarak yaptığımız dere temizliklerini hızlandırdık ve sürekli olarak sahada olmaya devam edeceğiz. Kızılağaç Mahallesi'nde 1 kilometre, Gülağzı Mahallesi'nde de 2 bin 850 metre dere temizliğini tamamlamış bulunmaktayız."

