        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da çadırı su basan aileler otele yerleştirildi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çadırı su basan aileye kaymakamlık yardım etti.

        Giriş: 04.10.2025 - 16:47 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:58
        Muğla'da çadırı su basan aileler otele yerleştirildi
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çadırı su basan aileye kaymakamlık yardım etti.

        Yerbelen Mahallesi'nde 12 kişinin yaşadığı 3 çadırı ilçede etkili olan yağış nedeniyle su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Çadırları oturulamayacak durumda olan ailelere Ortaca Kaymakamlığı sahip çıktı.

        Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 12 kişi, Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir otele yerleştirildi.

        Çadırda yaşayan Fikri Kımna, yetkililere teşekkür ederek, "Çadırımızı su bastı. Kaymakamlığımız bize otelde kalmamız için sahip çıktı. Çocuklarımızla burada kalacağız. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.

