        Muğla Haberleri

        "Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" söyleşi ve sergi açılışlarıyla sürdü

        Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nin üçüncü gününde söyleşi ve sergi açılışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 22:09 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:26
        "Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" söyleşi ve sergi açılışlarıyla sürdü
        Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nin üçüncü gününde söyleşi ve sergi açılışları yapıldı.

        Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "Memleket Sanat Hayat" söyleşisi ve imza günü etkinliğinde, belgesel yönetmeni, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk ile yazar, karikatürist, yönetmen ve senarist Gani Müjde, "Memleket Sanat Hayat" adlı söyleşi ve imza gününde sanatseverlerle buluştu.

        Mesleklerinde edindikleri deneyimi ve yaşadıkları anıları paylaşan Özgentürk ve Müjde, kitaplarını da imzaladı.

        Program sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Özgentürk ve Müjde'ye "Muğla Bacası" biblosu hediye etti.

        - "Anılarda Muğla Fotoğraf Sergisi"

        Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde de tarihçi-yazar Yılmaz Bozkurt ile Arzu Doğruel'in arşivinden derlenen "Anılarda Muğla Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        Açılışta konuşan Bozkurt, doğduğu topraklara borcunu ödemeye çalıştığını, serginin 15 yıllık birikimin ürünü olduğunu söyledi.

        Menteşe Belediye Başkanı Aras da Bozkurt'un gönlünü verdiği Muğla'ya ait 35 bin fotoğraf biriktirdiğini, Doğruel'in de sergide büyük emeği olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan ve 55 fotoğrafın bulunduğu sergi, Başkan Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, diğer protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezildi.

        1900'lerin başından 1990'lı yıllara uzanan Muğla'nın toplumsal ve siyasal yaşamına ışık tutan karelerin yer aldığı sergide, kentin simge yapılarının yüzyıl öncesine ait fotoğrafları yer alıyor.

        - "Bodrum'dan Muğla'ya Merhaba Resim ve Heykel Sergisi"

        Menteşe ilçesindeki tarihi Şerefliler Evi'nde ise "Bodrum'dan Muğla'ya Merhaba Resim ve Heykel Sergisi" izlenime sunuldu.

        Sergide, Bodrum Kent Konseyi üyesi ressamlar Bünyamin Pehlivan, Didem Soyusu, Dilek Kutluhan, Elgin Okuducu, Hüsniye Göçebe, Melike Betül, Şule Bağdat ile heykeltıraş Ahmet Şimşek'in 33 eseri yer aldı.

        Serginin açılışına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Menteşe Kaymakamı Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın yanı sıra Menteşe Belediyesi ile "İyi Niyet Mektubu İmza Töreni" için kentte bulunan Moldova Cumhuriyeti Çadır-Lunga Belediye Başkanı Anatoli Topal da katıldı.

        Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, yarın sona erecek.

