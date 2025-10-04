Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        –Muğla'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından "Özgürlüğe Yürüyoruz" mottosuyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:36
        Muğla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        –Muğla'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından "Özgürlüğe Yürüyoruz" mottosuyla Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Menteşe ilçesindeki Akyol Pazar Yeri'nde Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye ve Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını protesto etti.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Kurşunlu Camisi Meydanı'na yürüdü.

        Vatandaşlar, "Üzülme bu davanın sahibi Hak'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır”, "Özgürlüğe yürüyoruz" ve "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı dövizler taşıdı.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Nurkan Boz, insanlığın vicdanını yaralayan, Gazze'de ve Filistin'de devam eden soykırımı protesto etmek, insanlık dramına dikkati çekmek ve katil İsrail'in zulmüne "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Yaşanan soykırımın yalnızca Filistin halkına değil tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğuna vurgu yapan Boz, uluslararası toplumun sessizliği ve bazı devletlerin bu zulme destek vermesinin, vicdan sahibi her insanı derinden yaraladığını dile getirdi.

        Boz, Sumud Filosu'nun, insanlık vicdanının sesi ve zulme karşı bir küresel intifada çağrısı olduğunu kaydetti.

        Kararlı duruşlarının, Filistin özgür oluncaya kadar süreceğini ve asla değişmeyeceğini ifade eden Boz, şunları kaydetti:

        "Bugün hem doğuda hem batıda İsrail istenmeyen bir devlet, yöneticileri ise istenmeyen kişiler konumuna gelmiştir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci İsrail, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Gazze'yi savunmak, insanlığı savunmaktır, Filistin'i savunmak, vicdanı savunmaktır. Tarih, bu zulme sessiz kalanları değil, mazlumun yanında duranları yazacaktır."

        Boz, vatandaşları Siyonist İsrail mallarını boykot etmeye devam etmelerini istedi.

        Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

