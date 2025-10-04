Muğla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

–Muğla'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından "Özgürlüğe Yürüyoruz" mottosuyla Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Menteşe ilçesindeki Akyol Pazar Yeri'nde Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye ve Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Kurşunlu Camisi Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar, "Üzülme bu davanın sahibi Hak'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır”, "Özgürlüğe yürüyoruz" ve "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Nurkan Boz, insanlığın vicdanını yaralayan, Gazze'de ve Filistin'de devam eden soykırımı protesto etmek, insanlık dramına dikkati çekmek ve katil İsrail'in zulmüne "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan soykırımın yalnızca Filistin halkına değil tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğuna vurgu yapan Boz, uluslararası toplumun sessizliği ve bazı devletlerin bu zulme destek vermesinin, vicdan sahibi her insanı derinden yaraladığını dile getirdi.