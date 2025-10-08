Muğla'da su kayıp kaçağıyla mücadele çalışması yapılıyor

Muğla'da, içme suyu hatlarındaki kayıp kaçakları önleyerek suyu verimli kullanmak ve tasarruf sağlamak adına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 63 milyon avro finansman sağlanabileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile yapılan görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildiği belirtildi.

Dünyada gittikçe artan kuraklık nedeniyle mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiğine dikkati çekilen açıklamada, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentin içme suyu altyapısının yenilenmesi ve modern hale getirilerek geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu çalışmaların bir kısmı genel müdürlük ve büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanırken kısıtlı olan kaynak nedeniyle uygun kredi çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

Yapılan başvurular sonunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ve danışman ekibinin Muğla’ya gelerek MUSKİ yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, kayıp kaçakla mücadele için MUSKİ tarafından tüm Muğla'yı kapsayan projelerin detaylı bir anlatımının yapıldığı, ayrıca projenin çevresel ve sosyal değerlendirmeleri üzerine görüşmeler sağlandığı kaydedildi.