Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 22:24 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Karagedik Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtı.

        Olay üzerine bölgeye yönlendirilen takviye polis ve jandarma ekibince şüpheli gözaltına alındı.

        Villada yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 bin lira ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Sapanca'da acı son
        Sapanca'da acı son
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Muğla'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklan...
        Muğla'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklan...
        Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 gözaltı (2)
        Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 gözaltı (2)
        Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        Fethiye'de deniz dibinden çöp konteyneri çıkarıldı
        Fethiye'de deniz dibinden çöp konteyneri çıkarıldı
        AK Parti Muğla İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        AK Parti Muğla İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 25-26 Ekim'de Marma...
        25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 25-26 Ekim'de Marma...