Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:59 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'nde bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere, şüpheliler tarafından ateş açıldı.

        Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

        Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

        Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        Şüpheli A.K'nin 20 yıl, V.A'nın ise 27 yıl 4 ay 7 gün "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        İki şüphelinin ifadeleri ve teknik takip sonucu şüphelilere yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Polise ateş açan A.K. ile V.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

        Öte yandan, olayda ayağından yaralanan polis memurunun tedavi sonrası taburcu edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli a...
        GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli a...
        Bodrum'da sağanak etkili oldu
        Bodrum'da sağanak etkili oldu
        Bodrum'da sağanağa rağmen turistler denize girdi
        Bodrum'da sağanağa rağmen turistler denize girdi
        Dünya şampiyonu okçu Emircan Haney, Yatağan'dan zirveye çıktı
        Dünya şampiyonu okçu Emircan Haney, Yatağan'dan zirveye çıktı
        Fethiye'de vatandaşlar için afet bilinci standı kuruldu
        Fethiye'de vatandaşlar için afet bilinci standı kuruldu