"MS Nieuw Statendam" kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 594 turist getirdi

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 594 yolcu ve 996 personelin bulunduğu belirtildi.

