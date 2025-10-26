Habertürk
        Muğla Haberleri

        "MS Nieuw Statendam" kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 594 turist getirdi

        Hollanda bayraklı "MS Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Giriş: 26.10.2025 - 12:26 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:26
        Hollanda bayraklı "MS Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Mikonos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 594 yolcu ve 996 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

        Geminin, gece saatlerinde demir alarak Aydın'ın Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

