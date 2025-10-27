Küresel ısınma caretta caretta yavrularının cinsiyetini de etkiledi

DURMUŞ GENÇ - Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, küresel ısınmanın caretta caretta yavru çıkışlarında etkili olduğunu belirterek, "Yüksek sıcaklık dişiliğe sebep olduğu için de son yıllarda elde ettiğimiz verilerle yuvadan çıkan yavruların yüzde 90'ı dişi oluyor." dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde bu sezon nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 770 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 40 bin yavru mavi sularla buluştu.

Avrupa'nın en iyi caretta caretta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan İztuzu'nun yakınındaki DEKAMER'in yetkilileri, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışması yapıyor, yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor.

Hastane ortamının sağlandığı merkezde deniz kaplumbağaları, özenle tedavi ediliyor.

DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda caretta carettalar için çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.

- Yuva, yavru ve tedavi edilen caretta sayısı arttı

Merkezin müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu'nda yavru çıkışında büyük artış gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl 770 yuvanın koruma altına alındığını ve buradan 58 bin yumurtadan 40 bine yakın yavrunun denize gönderildiğini belirten Kaska, "1988 yılından beri kesintisiz bir şekilde koruma çalışmalarımız devam etmekte. İlk yıllarda 200-300 civarında olan yuva sayımız bu yıllarda 770-800 rakamlarına ulaştı ve popülasyondaki artışın en net görüldüğü ve en iyi korunan açık alan kumsalı olarak Avrupa'nın tescillediği bir kumsalda bulunmaktayız." dedi.

Kaska, denize gönderilen bin yavrudan ancak bir tanesi olgunlaşabildiği için yaralı bir deniz kaplumbağasını korumanın adeta denize binlerce yavruyu göndererek 25 yıl boyunca korumak ve bakmakla eşdeğer katkı verdiğini dile getirdi.

Bugüne kadar 630 yaralı kaplumbağanın 380'inin denize gönderildiği bilgisini paylaşan Kaska, bu kaplumbağalardan bazılarını uydu takip cihazıyla izlediklerini ifade etti.