Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Yat Marin MFK, Beymelek Belediyespor'u 6-2 mağlup etti

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 12. haftasında sahasında ağırladığı Antalya ekibi Beymelek Belediyespor'u 6-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:22 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Yat Marin MFK, Beymelek Belediyespor'u 6-2 mağlup etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 12. haftasında sahasında ağırladığı Antalya ekibi Beymelek Belediyespor'u 6-2 yendi.

        Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Damla Tarkan, Yalçın Can Sevim ve Nuri Tokmak yönetti.

        Marmaris Yat Marin MFK, Beymelek Belediyespor'un 22. dakikadaki golüne karşılık, 8, 45+1 ve 45+9'uncu dakikalarındaki gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Marmaris ekibi 63, 79, 84'üncü dakikada attığı gollere karşılık 90+5'de konuk ekibin attığı golle sahadan 6-2 galip ayrıldı.

        Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Marmarislilere bol gollü bir karşılaşma izlettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Marmaris Yat Marin MFK, ligin ilk yarısının son haftası, 4 Ocak Pazar günü Konya temsilcisi 1922 Akşehirspor'a konuk olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Köyceğiz'de yılbaşı pazarı kuruldu
        Köyceğiz'de yılbaşı pazarı kuruldu
        Köyceğiz'de öğrenciler Ay'ı teleskopla inceledi
        Köyceğiz'de öğrenciler Ay'ı teleskopla inceledi
        Bodrum'da uluslararası topluluğa yeni yıl kutlaması
        Bodrum'da uluslararası topluluğa yeni yıl kutlaması
        Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlığı
        Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlığı
        Köyceğiz Tazelenme Kampüsü'nde yarıyıl tatili başladı
        Köyceğiz Tazelenme Kampüsü'nde yarıyıl tatili başladı
        Bodrum FK'dan kötü son
        Bodrum FK'dan kötü son