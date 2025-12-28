Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:00
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Körfezi ile şehir manzarasının seyredilebildiği alanda gönüllülerin katılımıyla temizlik çalışması yapıldı.

        Fethiye Belediyesi koordinesinde ve çeşitli sivil tolum kuruluşlarının desteklediği Aşıklar Tepesi mevkisinde düzenlenen çevre etkinliğine, aralarında motosiklet tutkunlarının da yer aldığı çok sayıda gönüllü katıldı.

        Etkinlikte, belediyenin temizlik işçileri ile gönüllüler ormanlık alanlarda bulunan çöpleri topladı. Atıklar ayrıştırılmak üzere Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü.

        Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, AA muhabirine, alanda daha önce de temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

        Bu yılın son günlerinde "Temiz Fethiye" sloganıyla çevre temizliği etkinliği yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, "Başka bir Fethiye yok. Buraya sahip çıkalım, kirletmeyelim. İnanın o kadar çok cam kırığı var ve bunları toplamak çok zor. Neden cam şişelerini parçalıyoruz? Bölgede çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutularımız var. Bölgede artık temizlik etkinliklerini yapmak istemiyoruz. Bu kirli manzarayla karşılaşmak istemiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

