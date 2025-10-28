Muğla'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.