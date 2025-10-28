Habertürk
        Muğla'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 28.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:35
        Muğla'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

        Foça Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

