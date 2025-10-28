Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Giriş: 28.10.2025 - 20:11 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:11
        Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 19'u çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

