Bodrum'un "süper babaannesi" bel ağrılarına rağmen torununa özveriyle bakıyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "süper babaanne" olarak tanınan 60 yaşındaki Gülsiye Duran, anne babası boşanan serebral palsili 16 yaşındaki torununa bel ve boyun ağrılarına rağmen özveriyle bakıyor.

Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren iki çocuk annesi Duran ve işçi emeklisi eşi, oğullarını 2008'de evlendirdi. Çiftin bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi, çocuğa babaanne "Gülsiye"nin adı verildi.

Gülsiye, serebral palsili (beyin felci-beyin hasarı) olarak doğdu. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlık yaşayan çift ise yaklaşık 13 yıl önce boşandı. Anne başka bir ilde yaşamını sürdürürken, yatağa bağımlı çocuğun bakımını ise babaannesi üstlendi.

Çocuğu benimseyen babaanne Gülsiye Duran, hiç bıkmadan yaklaşık 11 yıldır torununu hafta içi her gün, evden tekerlekli sandalyeyle çıkartıp, gelişmesi ve iyi vakit geçirmesi için iki ayrı engelliler okuluna götürüyor.

Sürekli torununu taşımak zorunda kaldığı için bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları yaşamaya başlayan Duran, bir süre önce boynundan ameliyat oldu. Tedavi süreci devam eden Duran, felç kalma riski nedeniyle belinden de ameliyat olacak.

Gülsiye Duran, yaptığı açıklamada, bu süreçte kendisinin ihtiyarladığını, torununun ise büyüdüğünü söyledi.

Okulla ev arasında gidip geldiklerini, başka da özel bir hayatının olmadığını ifade eden Duran, "Çocuğun her ihtiyacını ben karşılıyorum. Biraz kızım ve eşim de destek oluyor ancak Gülsiye en çok bana bağlı. Sağlık sorunları yaşadım. 2,5 ay önce fıtık nedeniyle boyun ameliyatı oldum. Hep ağır kaldırmaktan bel fıtığım da arttı. Hayatım çok zorlaştı. Kolumdaki güçsüzlük nedeniyle mecburen ameliyat olmak zorunda kaldım." dedi.

Kendisinin ameliyat olduğu süreçte torununun da psikolojisinin altüst olduğunu belirten Duran, torununun bir hafta üzüntüden yemek yemediğini, ameliyatlı olmasına rağmen boyunluk takarak ona yemek yedirdiğini ifade etti.