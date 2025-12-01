Galatasaraylı eski futbolcu Bülent Korkmaz, Marmaris'te öğrencilerle buluştu
Galatasaraylı eski futbolcu Bülent Korkmaz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği (GSİAD) tarafından düzenlenen "GSİAD Meeting" etkinliği kapsamında ilçeye gelen Korkmaz, Çetibeli Ali Fikret İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.
Daha sonra ilçedeki bir restoranda düzenlenen programa katılan Korkmaz, kulübün altyapısından kaptanlığına giden yoldaki serüvenini, UEFA kupasını aldıkları gece ve anılarını anlattı.
Marmaris GSİAD Başkanı İlyas Aktaş, sarı-kırmızıya gönül veren iş insanlarını aynı çatı altında buluşturmanın mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.
