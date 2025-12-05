Habertürk
Habertürk
        Muğla'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi

        Muğla'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi

        Muğla'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:45
        Muğla'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi
        

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından okulun konferans salonunda "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi.

        Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, açılış konuşmasında, Yücel Arzen Hacıoğulları'nı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        "Kim Var?" projesinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gençlere sunduğu eğitim vizyonunun sahnedeki yansıması olduğunu belirten Çay, "Güzel Sanatlar Liselerimizde eğitim gören öğrencilerimizin teknik becerilerini yükseltmesi, sahne disiplini kazanması, bir sanatçıyla aynı üretim ortamını paylaşması ve sanatlarını toplumla buluşturması projenin temel hedefleri arasındadır." dedi.

        Konuşmanın ardından orkestra ile koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve şarkıları seslendirdi.

        Hacıoğulları'nın eserlerinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar bestelere eşlik etti.

        Hacıoğulları da kendisine eşlik eden lise öğrencilerine ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Programa Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP il Başkanı Burak Demirel ile öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

