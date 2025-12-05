Muğla'da "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi

Muğla'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından okulun konferans salonunda "Kim Var" sanat etkinliği düzenlendi.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, açılış konuşmasında, Yücel Arzen Hacıoğulları'nı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Kim Var?" projesinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gençlere sunduğu eğitim vizyonunun sahnedeki yansıması olduğunu belirten Çay, "Güzel Sanatlar Liselerimizde eğitim gören öğrencilerimizin teknik becerilerini yükseltmesi, sahne disiplini kazanması, bir sanatçıyla aynı üretim ortamını paylaşması ve sanatlarını toplumla buluşturması projenin temel hedefleri arasındadır." dedi.

Konuşmanın ardından orkestra ile koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve şarkıları seslendirdi.