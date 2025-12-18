Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği, 10. kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi

Bodrum Galatasaray Taraftarları Derneği tarafından, 10'uncu kuruluş yıl dönümü ve geleneksel yılbaşı partisi düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Sunuculuğunu Yalçın Dümer'in yaptığı gecenin açılış konuşmasını Bodrum Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Numan Balaban yaptı.

Balaban, Galatasaray'ın bir his takımı, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımı olduğunu ifade ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Geceye katılan ve aynı zamanda Galatasaray Kongre Üyesi de olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de sarı kırmızı renklere gönül vermenin babadan gelen bir gelenek olduğunu ifade ederek, Galatasaraylı olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Düzenlenen çekiliş ve Bodrum Sağlık Vakfı öğrencilerinin yaptığı eserlerin açık artırması ile devam eden gecede, canlı müzik ve marşlar söylendi.

Gecede, 10. yıla özel pastası da kesildi.