AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülkeye dönüştüğünü söyledi.



Yalçın, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı.



Burada konuşan Yalçın, Türkiye'nin son çeyrek asırlık yolculuğuna bakıldığında AK Parti'nin Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetlerin 4-5 katı daha fazlasını yaptığını söyledi.



Avrupa'da orta ölçekli bir ülkenin toprakları kadar bir arazide deprem gerçekleştiğini hatırlatan Yalçın, "12 şehir milyonlarca insanın yaşamını etkilemiş, asrın felaketi dediğimiz bir felaket yaşanmıştı. 3 yılın içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde depremde evlerini kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza evlerini teslim etmiş." dedi.



Yalçın, Kürt meselesi ve başörtüsü konusunda özgürlükleri getirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:



"24 yıl boyunca muazzam mücadeleler verdik. İcraatlarımızla var olduk. İnsanın yaşamını kolaylaştıran tedbirlerimizle tekrar tekrar vatandaşımın desteğine sahip olduk. Türkiye'nin alt yapısını yeniden inşa eden parti olduk. 24 yıl boyunca bu ülkede yapılmamış, otoyol, köprü, tünel, havalimanı, demiryolu, baraj ne varsa hepsini AK Parti yaptı. AK Parti olarak devlet millet kucaklaşmasını sağlayan partiyiz. Başörtüsü meselesini ve Kürtlerin meselesini düşünün. Bu ülkede herhangi bir Kürt kökenli vatandaş kendi dilini konuşmakta özgür değildi. Bu ülkede başörtülü insanlar toplumsal ve iş hayatın içine karışmayı, kamuda çalışmayı, üniversitelere sokulmuyordu. Bırakın silahlı kuvvetlerinde subay olmayı anneleri yemin merasimine alınmıyordu. Bir yandan bütün bu sorunları çözüp ülkenin alt yapısını inşa ederken bir yandan da vesayet mekanizmalarıyla mücadele ediyorduk."



- "44 gün içerisinde Karabağ Türkiye'nin desteğiyle özgürleşti"



Türkiye Yüzyılı kavramının tam anlamıyla küresel bir vizyonun adı olduğunu vurgulayan Yalçın, bunun için de ülkede önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.



Erdoğan ve teşkilatlarının yıllar boyunca vesayet mekanizmalarıyla mücadele ederek insanı insanca yaşatmanın mücadelesini verdiğine işaret eden Yalçın, "Türkiye Yüzyılı'da tam anlamıyla küresel boyutta aynı hedefe taşıma hedefindedir. Suriye'de terör örgütü de tasfiye oldu. Bundan sonra inşallah sınırımızda bizimle dostça ilişkiler kurabilecek, Türkçeyi konuşan milyonlara sahip bir Suriye devleti ortaya çıkacak. Bir hakkı savunmanın ne kadar güç üretebileceğini hep beraber bu örnekte gördük. Suriye tek mi?, değil. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en iyi örneklerinden bir tanesi nedir Karabağ'dır. 44 gün içerisinde Karabağ Türkiye'nin desteğiyle özgürleşti."



Yalçın, Türkiye'nin geçmişte kendi silahını üretemeyen bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ekonomisi bütünüyle IMF'ye bağlı, ordusu bütünüyle NATO'ya bağlı, istihbaratı bütünüyle başka yerlere bağlı bir devletti Türkiye. İlk defa AK Parti iktidarıyla Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülkeye dönüştü. Türkiye, kendi ayakları üzerinde durduğu gibi aynı zamanda çevresindeki coğrafyaya da etki eden, kendi güvenliğini, kendi geleceğini komşularıyla inşa edebilen bir ülke haline dönüştü. Türk SİHA'larıyla ilgili Ukrayna'da marşlar yazıldı. Bizim bunlar aklımızın ucundan geçebilecek şeyler değildi. "



Bundan 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de piyade tüfeği bile üretilemediğine dikkati çeken Yalçın, bugün Türkiye'nin kendi silah ve mühimmatının yüzde 80'den fazlasını tek başına ürettiğini ve dünyaya ihraç edebilir hale geldiğini dile getirdi.



- "Dünya beşten büyüktür demek daha adil bir dünyayla mümkündür"





Gerçek devletlerin ve gerçek büyük devletlerin bunları başarabilen devletler olduğunu belirten Yalçın, AK Parti iktidarının tam anlamıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran iktidar olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:



"Şimdi Türkiye Yüzyıl'ı dediğimiz şey tam olarak bunu kastetmektedir. Ayağa kalktık artık ve koşmanın zamanı. Dünya beşten büyüktür demek daha adil bir dünyayla mümkündür demek. Biz Türkiye'de vesayet odaklarını ortadan kaldırdık, dünyada da vesayet odaklarını ortadan kaldıracağız demektir. Dünya tarihinin geldiği noktada belki eşine benzerine 400-500 yüzyılda bir rastlanır bir dönüşüm çağındayız. Dünya şöyle bir altüst olacak. Yeni aktörler yükselecek eski aktörler aşağıya doğru gidecek. Kimin yükselip kimin çökeceğinin belirlendiği bir tarihi sürecin içerisinden geçiyoruz. Ne mutlu ki bize Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde biz bu döneme giriyoruz. En büyük güvencemiz."



Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zamana kadar birçok kimsenin gerçekliğini bile anlamadığı vizyonları 5-10 yıl öncesinden ortaya koyup bunları her türlü konuşmasında defalarca dile getirerek, bu gerçekleri topluma ezberletip sonrasında bunları gerçekleştiren bir siyasi liderin arkasında olduklarını söyledi.



Kritik bir sürece girilirken en büyük avantajlarının Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderliğe sahip olmaları olduğuna işaret eden Yalçın, "Eğer gelecek nesillerimizi düşünüyorsak, eğer gelecekte güçlü bir ekonomi, müreffeh bir yaşam, çocuklarımız için daha güvenli bir Türkiye hayal ediyorsak, bu zamana kadar inşa ettiklerimize sahip çıkmak zorundayız. Türkiye Yüzyılı hedeflerini kovalamak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.



Siteler Mahallesi Grand Yazıcı Turban Termal Otel'de gerçekleşen toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, il koordinatörleri, il ve ilçe başkanları katıldı.



Proğram yarın devam edecek.

