Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:12 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.


        İlçede etkili olan sağanakların ardından Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular gölün seviyesini yaklaşık 60 santimetre yükseltti.

        Su seviyesi yükselen gölün suları, kordonu ve yolu su altında bıraktı.


        Gölün kıyı kesimlerinde sular rögar kapaklarından taştı.


        Bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı.


        İtfaiye ekipleri su basan ev ve işyerlerinden su tahliyesi için çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayağı başladı
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayağı başladı
        AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te başladı
        AK Parti Ege Bölge Strateji Toplantısı Marmaris'te başladı
        Başkan Aras'tan deprem bölgesine kalıcı destek: 4 ilçeye 4 sosyal tesis
        Başkan Aras'tan deprem bölgesine kalıcı destek: 4 ilçeye 4 sosyal tesis
        Muğla'da su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
        Muğla'da su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'da konuştu:
        Rus anne ile kızını öldüren eski eş Türkiye'ye iade edildi; suçlamaları red...
        Rus anne ile kızını öldüren eski eş Türkiye'ye iade edildi; suçlamaları red...