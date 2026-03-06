Marmaris ve bölge turizmi ITB Berlin'in 60. yılında tanıtıldı

Marmaris ve Güney Ege bölgesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında uluslararası sektör temsilcilerine tanıtıldı.



Güney Ege Turistik Otelciler Birliğinden (GETOB) yapılan yazılı açıklamada, üç gün süren fuar boyunca bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla önemli temaslarda bulunulduğu belirtildi. Görüşmelerde özellikle sürdürülebilir turizm, destinasyon tanıtımı ve yeni pazar işbirlikleri konularının ön plana çıktığı kaydedildi.





Açıklamada, fuardaki temaslarına ilişkin görüşlerine yer verilen GETOB Başkanı Cengiz Aygün, küresel belirsizliklere ve bölgedeki savaşlara rağmen Türkiye turizminin dayanıklı yapısına dikkati çekti.



ITB Berlin'in verimli temaslara ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayan, önemli fırsatlar barındıran bir fuar olduğunu vurgulayan Aygün, "Doğal, kültürel ve tarihi değerlerimiz sayesinde uluslararası pazardaki yerimizi koruyoruz. Sektör paydaşlarımızla birlikte hareket ederek Marmaris ve bölgemizin potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Açıklamada, fuar süresince bölge turizminin tanıtımına katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür edildi.

