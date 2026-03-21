        Muğla'da down sendromlular farkındalık için çorap ve ağaç boyama yaptı

        Muğla'da "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında çorap ve ağaç boyama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 13:03
        Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde organize edilen "Down Sendromu Farkındalık ve Bayramlaşma" etkinliği, belediye bünyesindeki 9 Kısa Mola Merkezi'nde gerçekleştirildi.


        Down sendromlular, etkinlik kapsamında çorap ve ağaç boyama yaparak keyifli vakit geçirdi.


        Etkinlikle down sendromunun bir eksiklik değil, genetik farklılık olduğu, toplumu zenginleştirdiği, sevgi ve anlayışla bu özel bireylerin yaşama daha sıkı bağlandığı vurgulandı.


        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, sevgi ikliminin hakim olduğu kentte tüm vatandaşların eşit yaşam hakkına sahip olması, farklı renklerin bir arada mutlu yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

        Toplumu bir arada tutan ve toplumun güçlü olmasını sağlayan farklılıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Aras, şunları kaydetti:

        "Bir bahçeyi güzelleştiren rengarenk çiçekler gibiyiz ve bizler her rengimizle güçlüyüz. Down sendromunun genetik bir farklılık olduğunu 21 Mart nedeniyle bir kez daha vurguluyoruz. Bu farklılık bireylerin öğrenmesine, üretmesine ve topluma katkı sunmasına asla engel değil. Burada önemli olan fark etmek, anlamak, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmektir."


        Aras, Muğla'da tüm vatandaşların eşit, erişilebilir ve kapsayıcı yaşam hakkına sahip olması için çalıştıklarını anlatarak, kentin tüm renkleriyle güzel olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        Bodrum'da marinada milyonluk tekneler yandı!
        Bodrum'da marinada milyonluk tekneler yandı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!
        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!

        Benzer Haberler

        Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı
        Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı
        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern yol ağı genişliyor Yenilenen yok mem...
        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern yol ağı genişliyor Yenilenen yok mem...
        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kont...
        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kont...
        Bodrum'da 33 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bodrum'da 33 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Muğlaspor'da bayram sevinci
        Muğlaspor'da bayram sevinci
        Bodrum'da 33 kaçak göçmen 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Bodrum'da 33 kaçak göçmen 3 göçmen kaçakçısı yakalandı