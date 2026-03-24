Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 17:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanması sürdü.

        Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer A, yakınları ve öldürülen Hüsne Topal'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede dinlenen anne Hatun Topal, sanıktan şikayetini tekrar ederek, "Bana, çocuklarıma ve torunlarıma bir şey olursa onun sorumlusu sanıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Sanık Hacı Ömer A. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti ara kararında, olayda yaralanan Sedat T'ye ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmadığı gerekçesiyle sanık Hacı Ömer A'nın Sedat T'ye yönelik eylemine ilişkin yargılama kısmının dosyadan ayrılmasına karar verdi.

        Söz konusu yargılamanın yeni bir esas üzerinden devam etmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

        Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere ek süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanık Hacı Ömer A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

        Duruşma sonrası adliye önünde aile avukatı açıklama yaptı.

        - Olay

        Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta 24 Temmuz 2024'te Hüsne Topal ile eski eşi Hacı Ömer A. tartışmış, Topal'ı darbeden Hacı Ömer A. daha sonra tabancayla ateş etmişti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Hacı Ömer A'nın ardından oğlu B.A. da gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden Hacı Ömer A. ile oğlu B.A çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, B.A. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan B.A. hakkındaki yargılamanın da ana dosyadan ayrılarak başka bir esas üzerinden yürütülmesine hükmedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

