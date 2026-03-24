Marmaris'te belediyenin kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı

Marmaris'te, Marmaris Belediyesi temizlik ile park ve bahçeler birimlerinde çalışan 60 kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı hizmeti sunuluyor.



Kadın personelin mesai düzenine göre planlanan uygulama kapsamında toplam 60 kişiye ulaşılması hedefleniyor.



Yoğun çalışma temposunda kendilerine zaman ayırmakta güçlük çeken personel, etkinlik sayesinde kişisel bakım imkanı buluyor.



Cilt Bakım Uzmanı Dilhan Sekmen, yaptığı açıklamada, kadın saha çalışanlarının yıl boyunca yağmur, rüzgar ve güneş gibi zorlu hava koşullarında özveriyle görev yaptığını belirtti.



Çalışanların ciltlerinin bu şartlardan doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Sekmen, "Onlara küçük bir teşekkür sunmak istedim." ifadesini kullandı.







