        Marmaris'te "Geleneksel Sandalet Eğitimi" başladı

        Marmaris'te unutulmaya yüz tutan deri sandalet ustalığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen "Geleneksel Marmaris Sandaleti Eğitimi" başladı.

        Giriş: 28.03.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Marmaris Ticaret Odası (MTO) hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim, usta öğretici Soner Yukarlı tarafından veriliyor.

        İki gün sürecek eğitim programıyla, ilçenin köklü el sanatlarından biri olan sandalet yapımının yaşatılması hedefleniyor.

        Eğitimin ilk gününde mesleğin ilçedeki temsilcilerinden Fevzi Olca ve eski sandalet ustası Erdal Salman, kursiyerlerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

        MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ile Meclis Başkanı Zekiye İpci'nin de katıldığı programda, geleneksel el sanatlarının yeni ustalar aracılığıyla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

