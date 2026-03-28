Marmaris'te "Geleneksel Sandalet Eğitimi" başladı
Marmaris'te unutulmaya yüz tutan deri sandalet ustalığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen "Geleneksel Marmaris Sandaleti Eğitimi" başladı.
Marmaris Ticaret Odası (MTO) hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim, usta öğretici Soner Yukarlı tarafından veriliyor.
İki gün sürecek eğitim programıyla, ilçenin köklü el sanatlarından biri olan sandalet yapımının yaşatılması hedefleniyor.
Eğitimin ilk gününde mesleğin ilçedeki temsilcilerinden Fevzi Olca ve eski sandalet ustası Erdal Salman, kursiyerlerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.
MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ile Meclis Başkanı Zekiye İpci'nin de katıldığı programda, geleneksel el sanatlarının yeni ustalar aracılığıyla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.
