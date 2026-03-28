        Marmaris'te "Tua Astro Hackathon" etkinliği başladı

        Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğinin Muğla ayağı, 50 takım ve yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla başladı.

        Giriş: 28.03.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Muğla Valiliğince ilan edilen "Gençlik Yılı" kapsamında, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öncülüğünde ve Özel Marmaris Çağdaş Bilim Fen ve Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen iki gün sürecek etkinlik, TUA, Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

        Marmaris Çamdibi Mahallesi'ndeki etkinliğe 50 takımda yaklaşık 200 öğrenci katılıyor.

        Programın açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, KOSGEB Müdürü Bayram Ali Kukuş ve ilgililer katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TUA Astro Hackathon tanıtım videosu izletildi.

        Etkinlikte Muğla yerel lideri öğrenci Tuana Yapıcı'nın açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri katılımcılara hitap etti.

        Kaymakam Kaya ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

        Türkiye genelinde 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Muğla ayağında gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları incelendi.

        Teknoloji, yaratıcılık ve takım ruhunun ön plana çıktığı organizasyon, pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Fethiyespor – Bursaspor: 1-1
        Marmaris'te "Geleneksel Sandalet Eğitimi" başladı
        Yatağan-Milas Karayolu'nda kaza: 3 yaralı
        MUSKİ ekipleri yağmur mesaisinde
        Varank ve Çelik Fethiyespor – Bursaspor maçına geldi
        Köyceğiz'de Ormancılık Programı öğrencilerine seminer verildi
