Sanatçı Zülfü Livaneli "2. Piera Çok Sesli Şarkılar Şenliği"ne katılacak

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin "2. Piera Çok Sesli Şarkılar Şenliği"ne onur konuğu olarak katılacağı bildirildi.



Koro Piera ve We Play işbirliğiyle müzik direktörlüğü ve şefliğini Haluk Polat'ın yaptığı 10 koro ve 150 koristin Zülfü Livaneli eserlerini seslendireceği konser, Dibeklihan Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.



Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde 22 Mayıs Cuma akşamı düzenlenecek şenliğe, usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin onur konuğu olarak katılacak, sanatçının eserleri, We Play'in kurucusu ve sanat direktörü Haluk Polat'ın çok sesli düzenlemeleriyle hayat bulacak.



Haluk Polat tarafından hazırlanan repertuvar barış, özgürlük ve sevgi temalı şarkıları 150 sesin görkemli uyumuyla izleyicilere sunarak Bodrum'un tarihi dokusunu müziğin evrensel gücüyle birleştirecek.



Atölye Piera Kurucusu Funda Sayın, Bodrum'u uluslararası koro festivalleri takvimine dahil ederek şehri çok sesli müziğin prestijli merkezi haline getirmek istediklerini belirtti.



We Play'in kurucusu ve sanat direktörü Şef Haluk Polat da Livaneli şarkılarının, bu coğrafyanın ruhuna işleyen ortak bir dil olduğunu kaydetti.

