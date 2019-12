Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kurulu Köyceğiz'de yapıldı

Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehir) kentlerinin belediye başkanları ve temsilcileri, Cittaslow Türkiye ağına katılmaya hak kazanan Köyceğiz'de düzenlenen "Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, “Küreselleşen dünyada betonlaşmanın hüküm sürdüğü çevrede sizlere cennetten bir köşe, doğa harikası Köyceğiz gibi bir ilçede ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan Cittaslow ünvanının Köyceğiz’in tanınırlığını arttırdığını söyledi.

Kamil Ceylan, “Köyceğiz olarak Cittaslow bizi hem tanınırlık olarak Türkiye genelinde, hem de gayrimenkul, dışarıdan yerleşim ve ziyaretçi sayısı olarak oranımız arttı. Yaklaşık yüzde 3040 civarında da değerlerimiz arttı. Ben şunu söylüyorum Türkiye olarak Avrupa’ya girmeye gayret gösteriyoruz ama Köyceğiz olarak Cittaslow şehirleri sayesinde Avrupa Birliği’ne üye olduk. Bunun için mutluyuz” dedi.

Ceylan, “Temmuz ayı içerisinde ikinci koordinasyon kurulu toplantısını ve 17 Cittaslow belediyenin katılımıyla Köyceğiz’de festival düzenlenecek. Bu festivalde genelde yemek kültürümüzü, örf adetlerimizi, geleneklerimizi göreneklerimizi, halkın kendi yaşam tarzını öne çıkaracak şekilde festival olacak” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer de, Cittaslow’un sadece ünvanı alıp tabelayı asmakla biten bir şey olmadığını, hayatın her anında, her alanında uygulanması gereken kriterler olduğunu, ısrarla bunları takip etmek gerektiğine işaret etti.

Tunç Soyer, şunları söyledi. “Türkiye bir sakin şehirler cenneti. Dünyanın birçok yerinde sakin şehirleri ziyaret ettim. Kore’sinden Polonya’sına birçok sakin şehirde bulundum. Her birinin kendi özellikleri, kendi güzellikleri elbette var. Ama Türkiye o kadar muazzam bir hazine ki sadece o ünvanı vermek gerekiyor. Bu zenginliklerin dünya ile buluşması lazım. Dünyanın bu Anadolu’nun hazinelerini keşfetmesi lazım. İşte Cittaslow buna imkan verecek. Cittaslow ile beraber aslında dünya Türkiye’yi yeniden keşfedecek. Türkiye’nin bambaşka bir boyutunu, bambaşka bir derinliğini, bambaşka bir zenginliklerini keşfedecek. Bu nedenle sakin şehir yeni bir kaldıraç. Anadolu’nun tarımı için, Anadolu’nun turizmi için yeni bir kaldıraç. Ve ben biliyorum ki Türkiye’de daha onlarca kent bu birliğe katılacak ve bütün dünya imrenerek ve gıptayla bu şehirleri tanıyacak.“

Köyceğiz Kulak mesire alanında yapılan çalıştaya, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye sekreteryasından Samet Akboğa ve Candaş Balta, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem, Bilim Komitesi üyeleri Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven'in yanı sıra Türkiye'nin 17 Cittaslow kentinin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

Çalıştay’a katılan davetliler ilçedeki Sultaniye kaplıcası, Kaunos antik şehiri, Ekincik orman seyir terası ile Ekincik koyunu gezme fırsatı buldular.

Davetlilere yöresel ürünler ve bölgeyi tanıtan kitapçıklar hediye edildi.

