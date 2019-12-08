Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kurulu Köyceğiz'de yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kurulu Köyceğiz'de yapıldı

İHA

Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kurulu Köyceğiz'de yapıldı

Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehir) kentlerinin belediye başkanları ve temsilcileri, Cittaslow Türkiye ağına katılmaya hak kazanan Köyceğiz'de düzenlenen "Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı"nda bir araya geldi.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, “Küreselleşen dünyada betonlaşmanın hüküm sürdüğü çevrede sizlere cennetten bir köşe, doğa harikası Köyceğiz gibi bir ilçede ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan Cittaslow ünvanının Köyceğiz’in tanınırlığını arttırdığını söyledi.
Kamil Ceylan, “Köyceğiz olarak Cittaslow bizi hem tanınırlık olarak Türkiye genelinde, hem de gayrimenkul, dışarıdan yerleşim ve ziyaretçi sayısı olarak oranımız arttı. Yaklaşık yüzde 3040 civarında da değerlerimiz arttı. Ben şunu söylüyorum Türkiye olarak Avrupa’ya girmeye gayret gösteriyoruz ama Köyceğiz olarak Cittaslow şehirleri sayesinde Avrupa Birliği’ne üye olduk. Bunun için mutluyuz” dedi.
Ceylan, “Temmuz ayı içerisinde ikinci koordinasyon kurulu toplantısını ve 17 Cittaslow belediyenin katılımıyla Köyceğiz’de festival düzenlenecek. Bu festivalde genelde yemek kültürümüzü, örf adetlerimizi, geleneklerimizi göreneklerimizi, halkın kendi yaşam tarzını öne çıkaracak şekilde festival olacak” diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer de, Cittaslow’un sadece ünvanı alıp tabelayı asmakla biten bir şey olmadığını, hayatın her anında, her alanında uygulanması gereken kriterler olduğunu, ısrarla bunları takip etmek gerektiğine işaret etti.
Tunç Soyer, şunları söyledi. “Türkiye bir sakin şehirler cenneti. Dünyanın birçok yerinde sakin şehirleri ziyaret ettim. Kore’sinden Polonya’sına birçok sakin şehirde bulundum. Her birinin kendi özellikleri, kendi güzellikleri elbette var. Ama Türkiye o kadar muazzam bir hazine ki sadece o ünvanı vermek gerekiyor. Bu zenginliklerin dünya ile buluşması lazım. Dünyanın bu Anadolu’nun hazinelerini keşfetmesi lazım. İşte Cittaslow buna imkan verecek. Cittaslow ile beraber aslında dünya Türkiye’yi yeniden keşfedecek. Türkiye’nin bambaşka bir boyutunu, bambaşka bir derinliğini, bambaşka bir zenginliklerini keşfedecek. Bu nedenle sakin şehir yeni bir kaldıraç. Anadolu’nun tarımı için, Anadolu’nun turizmi için yeni bir kaldıraç. Ve ben biliyorum ki Türkiye’de daha onlarca kent bu birliğe katılacak ve bütün dünya imrenerek ve gıptayla bu şehirleri tanıyacak.“
Köyceğiz Kulak mesire alanında yapılan çalıştaya, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye sekreteryasından Samet Akboğa ve Candaş Balta, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem, Bilim Komitesi üyeleri Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven'in yanı sıra Türkiye'nin 17 Cittaslow kentinin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.
Çalıştay’a katılan davetliler ilçedeki Sultaniye kaplıcası, Kaunos antik şehiri, Ekincik orman seyir terası ile Ekincik koyunu gezme fırsatı buldular.
Davetlilere yöresel ürünler ve bölgeyi tanıtan kitapçıklar hediye edildi.

MUĞLA

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat yarışları bitti
YEREL HABERLER 11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat ...
Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Prefabrik ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Fethiyespor - Fatsa Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Fethiyespor - Fatsa Belediyespor: 1-0
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Fatsa Belediyespo: 0
Seydikemer’de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Seydikemer’de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu
Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 5 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Muğla'da 4 bin kişilik 2020 yılında açılacak
YEREL HABERLER Muğla'da 4 bin kişilik 2020 yılında açılacak
Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla’da bir araya geldi Türkiye’nin 10 Büyükşehir belediyesinin sağlık ve sosyal hizmetler birimleri Muğla’nın ev sahipliğinde bir araya geldi.
YEREL HABERLER Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla’da ...
Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ilk günü rüzgarsız bitti
YEREL HABERLER Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışlarının ...
Karayolunda takla atan araç ters döndü Muğla-Aydın karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla atarak karayolunda ters dönerek durabildi.
YEREL HABERLER Karayolunda takla atan araç ters döndü Muğla-Aydın ...
Tır alev alev yandı Aydın Kuşadası’ndan Muğla Marmaris’e gıda malzemesi taşıyan tır, Sakartepe rampasından iniş yaparken çıkan yangın sonrası tamamen yandı.
YEREL HABERLER Tır alev alev yandı Aydın Kuşadası’ndan Muğla ...
Muğlaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 2-3
YEREL HABERLER Muğlaspor - Medicalpark Batman Petrolspor: 2-3
Datça MYO öğrencileri okul kampüsünü yeşillendirdi
YEREL HABERLER Datça MYO öğrencileri okul kampüsünü yeşillendirdi
Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı
YEREL HABERLER Tarihi Arasta esnafından birlik beraberlik kahvaltısı
Kent Konseyi’nden Açıklama
YEREL HABERLER Kent Konseyi’nden Açıklama
(Düzeltme) Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin önemli destinasyonlarından Fethiye Ölüdeniz’deki bin 700 rakımlı Babadağ’dan 2019 yılının 10 aylık döneminde 165 bin tandem ve single atlayış gerçekleştirildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla ...
Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor
YEREL HABERLER Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor
Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye ...
Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin önemli destinasyonlarından Fethiye Ölüdeniz’deki bin 700 rakımlı Babadağ’dan 2019 yılının 10 aylık döneminde 65 bin tandem ve single atlayış gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor Muğla turizminin ...
Eğitim Bir-Sen’den üyelerine Umre hizmeti Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, üyelerine üç yıldır gerçekleştirdiği Umre programının dördüncüsünü organize etti.
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den üyelerine Umre hizmeti Eğitim ...
Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: "Dünya'nın her tarafındaki tatil yapacak olan bütün misafirlerimizi Fethiye'ye bekliyorum”
YEREL HABERLER Travel Turkey İzmir Fuarında Fethiye rüzgarı Fethiye ...
Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: "Tüm insanları yılın her zamanında Marmaris'e davet ediyorum"
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X