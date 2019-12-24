Sulama problemleri masaya yatırıldı

Aydın DSİ 21'nci Bölge Müdür Yardımcısı, Muğla DSİ 213'üncü Şube Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Seydikemer, Bodrum ve Milas İlçelerinin Ziraat Odası Başkanları, Sulama Birliği Başkanları ve Muhtarlar ile bir araya gelerek bölgenin sulama suyu durumunu masaya yatırdı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Aydın DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse, İl Müdürü Barış Saylak, Muğla DSİ 213. Şube Müdürü Mehmet İskender, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Milas Ziraat odası Başkanı İsmail Atıcı, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Sulama Birlik Başkanları ve muhtarlar katıldı. Toplantıda Ziraat Odaları Başkanları ve muhtarlar taleplerini dile getirdi. Bölge Müdürü Cengiz Köse ve 213. Şube Müdürü Mehmet İskender, mahallelerin problemlerini tek tek dinledi. Toplantıda sulama kanalları, sulama kuyuları, baraj ve göletler ile ilgili resmi uygulamaların olduğu ve bu uygulamaların çiğnenmeyeceği dile getirilerek, genel olarak değerlendirme yapıldı.

İl Müdürü Barış Saylak ise, "Biz hep birlikte bir aileyiz. Bu şekilde birbirimize destek olmaya devam etmeli ve sık sık bir araya gelerek bu tür toplantıları gerçekleştirip sorunları gidermeye yönelik adımlar atmalıyız" dedi.

MUĞLA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:44

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