'Gül Yürekli Sevdalar' okuruyla buluştu

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Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni İsmail Zorba'nın Gül Yürekli Sevdalar isimli kitabı okuruyla buluştu.

Muğla'da Edebiyat Öğretmeni İsmail Zorba'nın 28 yıllık eğitim hayatı boyunca yaşadığı birikimlerini aktardığı Gül Yürekli Sevdalar isimli kitabı üzerine Menteşe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda söyleşi ve imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Zorba'nın eğitim camiasından öğretmen arkadaşları, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Edebiyat Öğretmeni İsmail Zorba ilk kitabı Gül Yürekli Sevdalar'ın çıkış aşamasından bahsederek katılımcılara hayatında yaşadığı dönüm noktalarını anlattı. Etkinlik imza töreninin ardından sona erdi.

MUĞLA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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