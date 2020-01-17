İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan Başkan Uzundemir’e ziyaret

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu,Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e iadei ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, belediye başkan yardımcısı Bülent Öztürk ve belediye meclis üyesi Sebahi Yılmaz’da hazır bulundu. Ziyaret karşılıklı sohbet ve bilgi alışverişi şeklinde sürdü. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’na yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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