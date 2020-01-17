5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Birkaç gün önce 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ı ailesi grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye götürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dural, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Orhaniye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.



Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

Oğuz Kaan Dural'ın cenazesi sonrası anne Begüm Dural fenalık geçirdi. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı Begüm Dural'ın tabuta sarılarak, "Doyamadım annem. Annem ben buradayım" feryadı çevredekileri gözyaşlarına boğdu.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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