Ormanda çıkan 65 ton çöp görenleri şok etti

Bodrum'da, ormanlık alana atılan yaklaşık 65 ton atık yetkilileri şok etti. Ormanın neredeyse her yerinden çıkan çöpler, Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Bodrum’un ciğerlerini kaplayan çöpler Bodrum belediye ekiplerince temizlendi. Torba mahallesinde bulunan Bodrum’un en güzel ormanlarından biri olan Kaynar mevkiindeki ormanda çalışma yapan belediye ekipleri Ormanın 3’de 1’inin çöple kaplandığını gördü. Bodrum Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöple kaplanan ormanda 1 gün boyunca temizlik yaptı. Çöpler, hafriyatlar ve bahçe atıklarıyla dolup taşan ormanı pırıl pırıl yapan ekipler bir günde çıkan 65 ton çöpü görünce şok oldu. Ekipler, belirlenen program dahilinde Bodrum genelinde temizlik çalışmalarına devam ederken, bu tür görüntülerin önüne geçmek için içinde çalışmalarını sürdürüyor.



20 bin ceza ödeyecekler

2019 yılında yapılan rutin kontroller ve yapılan incelemeler sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan yada bahçe atıklarını gelişi güzel atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai uygulandı. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere, 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyor.

MUĞLA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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