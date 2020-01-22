Muğla’daki yaban hayvanlarına yem Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Muğla Şebe Müdürlüğü ekipleri doğal hayata yem bırakıyor.

Muğla’nın Köyceğiz Sandras, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde karla kaplanan alanlarda yaşayan yaban hayvanları için arpa, buğday ve mısır bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Şube Müdürlüğü Fethiye DKMP Şefliği, Saklıkent Milli Park Şefliği ile Köyceğiz DKMP Şefliği sorumluluk alanları ve çevresinde kış ayları süresince bölgelerdeki yaban hayvanları için yem bırakma faaliyetlerini sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktalara bölgedeki avcılar ve vatandaşlar aracılığı ile temin edilen 250 kg hububat (Arpa, Buğday, Mısır) ve 250 kilogram pazar artığı belirlenen noktalara bırakıldı.

Kar yağışının hakim olduğu alanlarda kış mevsimi boyunca yemleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

MUĞLA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.