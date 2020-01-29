Bodrumlu Neyzen Tevfik memleketinde anıldı

Şair ve ney ustası Neyzen Tevfik (Kolaylı) ölümünün 67. yıl dönümü sebebiyle doğum yeri olan Bodrum’da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, Bodrum doğumlu müzisyen ve şair Tevfik Kolaylı için düzenlenen anma etkinlikleri, usta şairin adını taşıyan Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki heykeli başında gerçekleştirilen törenle başladı. Törene, Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Emel Çakaloğlu, ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel ve vatandaşlar katıldı.

Başkan yardımcısı Emel Çakaloğlu ve diğer katılımcıların Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına hazırlanan çiçeği heykele bırakmalarının ardından anma programı ney sanatçısı Hacı Gencer’in sergilediği ney taksimleri ile sona erdi.



Neyzen Tevfik’in vefatının 67. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri, Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen müzik dinletisi ile devam etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ile vatandaşların katıldığı gecede Neyzen Yavuz Akalın, kudümzen Selçuk Yazıcı ve solist Doç. Dr. Türkan Uymaz sahne aldı. Neyzen Tevfik’in saz eserleri dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatırken, ünlü şairin yaşam hikayesinden kesitler de aktarıldı.

Neyzen Tevfik’in kendi sesinden Geçer şiirinin dinlenmesiyle başlayan gecede, usta şair ve bestecinin Nihavend Saz Semai, Şehnaz Buselik Saz Semai ve Ey Rahmetli Bol Padişah eserleri seslendirildi. Yaklaşık 1 saat süren konserin sonunda geceye konuk solist olarak katılan Bora Uymaz, Hicran Kucağında Tuttuğun Sırdaş adlı eseri okudu.

MUĞLA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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