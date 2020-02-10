Festivalde kadına şiddeti dikkat çektiler Datça Badem Çiçeği Festivali'nde çocuk evlilikleri ve kadına şiddete dikkat çekildi

Datça'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Badem Çiçeği Festivali kapsamında Hızırşahlı Mahallesi Kadınlar Grubu tarafından sergilenen folklor gösterilerinde gelin alma töreni ve çocuk gelinler ile kadına şiddet temaları işlendi.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni alan gösterinin Koordinatörü Neşe Kurt Günel şiddetin bitmesine dikkati çocuk gelinleri dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Dünyada ve ülkemizde çocuğa ve kadına uygulanan her türlü şiddetin karşısındayız. Bu şiddetin bitmesini istiyoruz. Çocuklarımıza ve kadınlarımıza şiddet gösterilmesine karşı olan tepkimizi Hızırşah’lı kadınlar olarak göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Amaçlarının geçmiş örf ve adetleri unutmamak olduğunun altını çizen Günel, “Bizlerin en büyük amacı geçmişimizi unutmamak. Anneannelerimizin uyguladıkları örf ve adetleri tekrar hatırlatmak istedik. Bugün düğünlerde yapılan bir takım gösteriler oyunlar bizim örf ve adetlerimizi yansıtmıyor. Biz Anneannelerimizin gelenek göreneklerini yaşatmak istiyoruz. Hızırşahlı kadınlar grubumuzda ev hanımından öğretmene her meslekten her yaştan arkadaşlarımız yer alıyor geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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