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Şehit yakınlarına, hamilelere bal ve doğal ürünler ücretsiz

DHA

- MARMARİS'in Bayır Mahallesi'nde organik gıda maddeleri satışı yapan Hasan Ali Vural, iş yerine gelen şehit aileleri, hastalar ve hamilelerden yedikleri ve satın almak istedikleri hiçbir üründen ücret almıyor. Vural'ın iş yerinde toprak küp içinde sergilediği 107 yıllık kara kovan balı ise ilgi görüyor.

- MARMARİS'in Bayır Mahallesi'nde organik gıda maddeleri satışı yapan Hasan Ali Vural, iş yerine gelen şehit aileleri, hastalar ve hamilelerden yedikleri ve satın almak istedikleri hiçbir üründen ücret almıyor. Vural'ın iş yerinde toprak küp içinde sergilediği 107 yıllık kara kovan balı ise ilgi görüyor.
Marmaris ilçesinin 27 kilometre kırsalındaki Bayır Mahallesi'nde, yetiştirdiği doğal gıda ve şifalı otları satan Hasan Ali Vural, iş yerine gelen şehit ailelerinin, hastaların ve hamilelerin yiyip satın almak istedikleri ürünlerden ücret almıyor. Sabancı ile Koç ailesinin fertlerinin yanı sıra ünlü sanatçı ve siyasetçilere kendi yetiştirdiği keçiboynuzundan yaptığı pekmez, doğal bal, şifalı ot karışımları hazırlayan Vural, ürünlerini kargo ile gönderiyor. Vural'ın sattığı organik ürünlerin tadına bakan yabancı turistler de kargo ile ülkelerine gönderilmek üzere sipariş veriyor. Vural, Kanada, İngiltere, Katar, Rusya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, İtalya ve Fransa gibi ülkelere bal, arı sütü, propolis, çeşitli otlar ve bal ve polen karışımını ürünleri kargo ile gönderiyor.  Organik gıda maddelerinin yanı sıra Vural, ballı sabun, sivilce, akne, güneş yanığı ve lekeye iyi gelen yabani zeytinyağı, otları karıştırarak yapılan 'Yörük kızı yağları', deniz tuzu, egzama kremi, kantaron ve romatizma yağları, hayıt ve bitki çayları ile çeşitli hediyelik eşyaların da satışını yapıyor.
9 ÜLKEYE VE TÜRKİYE'DE SOSYETEYE KARIŞIMLARI GÖNDERİYOR
Babadan kalma mesleğini 30 yıldır sürdüren Hasan Ali Vural, "Dükkanıma ziyarete gelen şehit yakınları ve hamileler buradaki tüm ürünleri tadabilir hatta ücretsiz alabilirler. Dükkan girişinde bununla ilgili bilgilendirme yazım vardır. Ne kadar yiyecek ki bana Allah bunun fazlasıyla verir, veriyor da. Bir kutu ürünün şehit yakınlarımız için lafı olmaz, olmamalıdır. Romatizma, sivilce ve akne gibi rahatsızlıkları hazırladığımız yağlarla ünlülere gönderiyoruz. 200 yıldır atalarımdan bugüne gelen çeşitli otlardan yaptığımız yağlar ve doğal ürünlerle karışımları hazırlayarak satıyoruz. Yaptığımız karışımlar kesinlikle ilaç değildir. Faydalarını gördükleri için 20 yıldır benden alışveriş yapan ünlü ve varlıklı kişiler var. Bizi bilen holding patronları, siyasetçiler, ünlü sanatçılar telefon açtıklarında istedikleri ürünleri hemen gönderiyoruz" dedi.
107 YILLIK KARA KOVAN BALI İLGİ GÖRÜYOR
İki asırdır ailesinin bal ve şifalı otlar yetiştiren, ata mesleğini devam ettiren Vural, anne ve babasının yaşadığı evin bodrum katında bulduğu çatlamış bir küpün içinde bulduğu ve 2013 yılında uzmanlara yaptırdığı incelemede 107 yıllık olduğunu tespit ettirdiği kara kovan balını dükkanında sergilediğini de anlattı. Vural, "107 yıllık kara kovan balını, yeni bir toprak küpün içine aldırarak turistik amaçlı sergilemeye başladım. İlk zamanlar, balın bir asırlık olduğunu bilenler elini küpe sokarak merakını gideriyordu. Şu an içi çeşitli böceklerle doldu. Balı, daha fazla bozulmaması için mühürleyip, kapattım. Hakiki kara kovan balıdır. Dükkanıma gelenler küp önünde hatıra fotoğrafı çektirmeden ayrılmıyor. Bu bal satılık değil ve şifalı özelliği de yok. Tamamen görsellik" diye konuştu.

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