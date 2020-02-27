Marmaris'te sörfçüler, görsel şölen sundu

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hızı saatte 45 kilometreyi bulan lodosu fırsat bilen 4 kişi, sahilde sörf yaptı.

Marmaris ilçesinde, saat 11.30 sıralarında yükselen dalgaları gören sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'na geldi. Uçurtma kayakları ve uçurtma sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan 4 sporcu, hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan lodosta sörf yaptı. Sporcular, ilçe körfezini renklendirdi.

Sörfçülerin zaman zaman etkisini artıran rüzgar ile dengelerini kaybedip, suya düşmesi izleyenleri heyecanlandırdı. İki saat denizde kalan sörfçüler, anın keyfini doyasıya çıkardı. Sahildekiler, sörfçülerin heyecan dolu mücadelesini cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sörf yapanları izleyen Gül Kızıl, "Bu rüzgarda bizler düz yolda zor yürürken, sörfçüler adeta dalgaların arasında dans ediyor. Heyecanlı anlar yaşatıyorlar, güzel bir spor" dedi.

Saat 14.00 sıralarında lodos etkisini kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-02-27 15:38:01



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