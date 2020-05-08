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Aç kalan domuz ailesi Bodrum'a indi Domuz önce karnını doyurdu sonra yavrularını getirdi

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi. İlk önce tek başına gelen domuz tehlike görmeyince yavrularını da getirdi. Vatandaşlar domuz ve yavrularını elleriyle besledi.

Aç kalan domuz ailesi Bodrum'a indi Domuz önce karnını doyurdu sonra yavrularını getirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi. İlk önce tek başına gelen domuz tehlike görmeyince yavrularını da getirdi. Vatandaşlar domuz ve yavrularını elleriyle besledi.
Korona virüs (Covid19) nedeniyle cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen yaban domuzları, gece gündüz demeden Bodrum sokaklarında gezmeye başladı. Domuzlar dün gece aç kalınca Bodrum merkezine kadar indi. Vatandaşlar tarafından bayat ekmek verilerek karını doyurulan domuz daha sonra gözlerden kayboldu. 15 dakika sonra bu sefer yavrularıyla dönen domuz ailesi kedisine yiyecek veren Metehan Dakın’ın evinin önüne geldi. Tekrar ekmek atan vatandaşlar domuz yavrularına da yiyecek vermeyi ihmal etmedi. Yaklaşık yarım saat boyunca domuzlara yemek veren Dakın’ın evinin önünden ayrılmayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. İlk kez domuz besleyen Dakın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Metehan Dakın domuzun yemek aradığını görünce ekmek attığını ifade ederek “Balkonda oturuyordum, dışarıdan ilginç sesler gelince gidip baktım çöp konteynerinin yanında domuz yemek arıyor. Evde bulduğum bayat ekmekleri domuza atınca yanıma geldi. Yaban domuzları vahşi hayvanlardır, insana yaklaşmaz diye biliyorum ve bu durum çok ilginç geldi. Yemeğini yedikten sonra gözlerden kaybolup gitti. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar gelen domuz kapımın önünde sesler çıkarmaya başladı. Kapının önüne çıktığımda bu sefer ailesini almış gelmişti domuz. Yavrularına da ekmek atarak karınlarını doyurduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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