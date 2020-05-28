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Korona virüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal olan BodrumDatça Feribot seferleri yeniden başladı. Seferlerde feribota maskesiz binmek yasak.

Bodrum Datça feribot seferleri yeniden başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla BodrumDatça feribot seferleri 23 Mart 2020 tarihinde iptal olmuştu. 28 Mayıs 2020 tarihinde başlayan feribot seferlerinde yolcu kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi feribota alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri feribotları her seferden sonra dezenfekte ediyor. BodrumDatça seferini gerçekleştiren feribotlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken maskesiz binmek yasak.

BodrumDatça feribot saatleri

BodrumDatça arasındaki feribot seferleri Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 09.00’da, DatçaBodrum arasında ise Çarşamba ve Cuma 09.00’da Cumartesi ve Pazar ise 17.00 olarak belirlendi.

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