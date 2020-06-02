Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

DHA

Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

<br>Cavit AKGÜN/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine devam edildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilen yıkımın 4'üncü gününde, yaklaşık 2.5 ton moloz çıktığı görüldü.<br>Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapı için Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri-iki bağımsız bölüm142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi, villaya çevirdi.<br>Ruhsatı, tek katlı iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya, depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her 2 yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı.<br>İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.<br>Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları da mühürledi. Ekipler, villalarda inceleme ve ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.<br>YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI<br>Özdil ailesi yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri villaya geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı. Yıkım çalışmaları yarıda bırakıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi, yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi.<br>Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi.<br>380 BİN LİRA CEZA<br>Bodrum Belediye encümeninin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi çerçevesinde Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kesti.<br>EVDEKİ EŞYALAR BOŞALTILDI<br>Villanın kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, 29 Mayıs Cuma günü ailenin anlaştığı işçilerce taşındı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi birçok ev eşyası kamyonete yüklenerek, götürüldü. Özdil ailesinin villanın kaçak bölümlerinin yıkım işlemini gerçekleştirmek üzere anlaştığı işçiler ise ertesi sabah villaya geldi. Baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra hilti, kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. Yıkım çalışmaları 4'üncü günde de sürdü.<br>Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde işçiler, bugün, villanın terasının yıkımına başladı. Şu ana kadar 2.5 ton moloz yığını oluşması, kaçak eklentilerin boyutunu gözler önüne serdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-06-02 14:25:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Can Dündar’ın milyon dolarlık villasıyla ilgili flaş gelişme Dündar’ın evinin kaçak bölümleri 11 Haziran’da yıkılacak
YEREL HABERLER Can Dündar’ın milyon dolarlık villasıyla ilgili flaş ...
Bodrum’da tehditle senet imzalatan üç kişi yakalandı Bodrum ilçesinde bir işletme sahibine zorla 200 bin TL’lik senet imzalatan 3 şüpheli imzalatılan senetler ile birlikte gözaltına alındılar.
YEREL HABERLER Bodrum’da tehditle senet imzalatan üç kişi ...
Marmaris’e uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Marmaris’e uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli ...
Girme sulamasının ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Girme sulamasının ihalesi yapıldı
Muğla Büyükşehir 662 bin maske dağıttı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir 662 bin maske dağıttı
Muğla’da araca zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Muğla’da araca zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor (2)
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin ...
Marmaris giriş noktası canlandı
YEREL HABERLER Marmaris giriş noktası canlandı
Başkan Gümüş, işyerlerini açan esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gümüş, işyerlerini açan esnafı ziyaret etti
Bodrum´a 14 saatte 7 bin 980 araç giriş yaptı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum´a 14 saatte 7 bin 980 araç giriş yaptı/ Ek ...
Denize girmek isteyenlerin hevesleri kursağında kaldı
YEREL HABERLER Denize girmek isteyenlerin hevesleri kursağında kaldı
Başkan Gürün: Muğla'ya gelen tatilcilere koronavirüs testi uygulansın
YEREL HABERLER Başkan Gürün: Muğla'ya gelen tatilcilere koronavirüs ...
Bodrum´a 14 saatte 7 bin 980 araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Bodrum´a 14 saatte 7 bin 980 araç giriş yaptı
Deniz hasreti bitti Covid-19 salgın sürecinde alınan tedbirlerden plajların tekrar açılması sonrası ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka’da yağmurlu havada gençler denizin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Deniz hasreti bitti Covid-19 salgın sürecinde alınan ...
Muğla’da ölümlü trafik kazalarında düşüş Muğla’da, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 düşüş yaşandı.
YEREL HABERLER Muğla’da ölümlü trafik kazalarında düşüş Muğla’da, ...
Marmaris'te yağmur ve rüzgar, deniz keyfine engel oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te yağmur ve rüzgar, deniz keyfine engel ...
Muğla Büyükşehir sulama kanallarında bakım yaptı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir sulama kanallarında bakım yaptı
Üç günde 25 metrekaresi yıkıldı
YEREL HABERLER Üç günde 25 metrekaresi yıkıldı
Bodrum’da kırmızı alarm Seyahat yasağı kalkar kalmaz Bodrum’a akın ettiler
YEREL HABERLER Bodrum’da kırmızı alarm Seyahat yasağı kalkar kalmaz ...
Fethiye’de sahil bandında çemberli sosyal mesafe dönemi
YEREL HABERLER Fethiye’de sahil bandında çemberli sosyal mesafe ...
Buğday yüklü tır şarampole devrildi
YEREL HABERLER Buğday yüklü tır şarampole devrildi
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin ...
Büyükşehir ulaşımda 35 bin 663 adet dezenfekte yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir ulaşımda 35 bin 663 adet dezenfekte yaptı
Fethiye, Bodrum ve Milas’ta üç ayrı operasyon
YEREL HABERLER Fethiye, Bodrum ve Milas’ta üç ayrı operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X