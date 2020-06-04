Muğla’daki havalimanlarında yurt dışı yolculara test Kovid-19 salgını kapsamında Muğla İl Pandemi Kurulu Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçüldükten sonra durumu şüpheli görülenlere test yapılacak

Korona virüsle mücadele kapsamında gelinen noktadaki tedbirler ve normalleşme sürecine dair alınan kararların görüşüldüğü Muğla İl Pandemi Kurulunda kontrollü normalleşme sürecinde yeni kararlar aldı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte il genelinde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüleceği açıklanırken, İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararların titizlikle uygulanacağı ve vatandaşların da bu kurallara uymaları istendi.

İl Pandemi Kurulunda alınan kararlar arasında normalleşme sürecinde açılmasına karar verilen çay bahçeleri, dernek lokalleri, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran kafe vb. işyerleri faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilecek. Paket servisler ise saat 24.00’e kadar açık kalacak. Bu işyerlerine maske takılarak girilecek, yeme içme faaliyeti dışında maske kullanımı sürdürülecek. Market, bakkal vb. işletmeler ise hijyen tedbirlerini almak kaydıyla faaliyetlerini saat 23.00’a kadar sürdürebilecek.

Plaj ve yüzme alanları ile parkbahçe, rekreasyon alanlarında ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan Kovid19 hastası veya temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanamayacak. Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takmaları esas olacak.

Yurtdışından gelenlere test

Plaj ve sahillerin kontrollü normalleşme kapsamında hizmet vermeye başlaması ile önümüzdeki süreçte uluslar arası uçuşa açılması beklenen havaalanları ile ilgili de İl Pandemi Kurulunda karar alındı. Karar göre, Muğla’da bulunan MilasBodrum ve Dalaman Uluslar arası Havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek çıkan ve Kovid19 şüphesi görülenlere test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan kişiler hastanelerde tedavi altına alınacak.

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